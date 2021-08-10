Варан прошёл первую половину медобследования в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Рафаэль Варан сегодня закончил первую половину медицинского обследования в «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Француз до этого находился на карантине, который необходимо было отбыть после приезда в Англию. Завтра 28-летний футболист должен будет завершить медицинский осмотр и подписать контракт с «красными дьяволами». Соглашение будет рассчитано до 2025 года. О переходе защитника в «Манчестер Юнайтед» было объявлено в конце июля.

Рафаэль Варан ранее выступал за мадридский «Реал», в составе которого четырежды становился победителем Лиги чемпионов и три раза выигрывал чемпионат Испании.