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Англия. Премьер-лига

Варан прошёл первую половину медобследования в «Манчестер Юнайтед»

10 Августа 2021 • 22:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Защитник Рафаэль Варан сегодня закончил первую половину медицинского обследования в «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Француз до этого находился на карантине, который необходимо было отбыть после приезда в Англию. Завтра 28-летний футболист должен будет завершить медицинский осмотр и подписать контракт с «красными дьяволами». Соглашение будет рассчитано до 2025 года. О переходе защитника в «Манчестер Юнайтед» было объявлено в конце июля.

Рафаэль Варан ранее выступал за мадридский «Реал», в составе которого четырежды становился победителем Лиги чемпионов и три раза выигрывал чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021
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