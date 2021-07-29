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Англия. Премьер-лига

Бьелса осыпал комплиментами игру Филлипса

29 Июля 2021 • 17:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Главный тренер «Лидса», аргентинский специалист Марсело Бьелса в интервью Stadio Astro похвалил игру полузащитника своей команды Кэлвина Филлипса, поставив его в один ряд со своим соотечественником Диего Пабло Симеоне, ныне тренирующим мадридский «Атлетико».

«Сейчас Филлипс играет на очень высоком уровне. Его игра напоминает мне выступления Диего Симеоне в сборной Аргентины».

Кэлвин Филлипс выступает за «Лидс» с 2014 года. Всего за клуб футболист провел 194 матча, в которых забил 13 мячей. В сезоне 2019/20 игрок помог «Лидсу» подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу Англии, а в 2021 - выступил на перенесённом на год чемпионате Европы в составе английской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Сборная Англии Кэлвин Филлипс
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