Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Триппьер может вернуться в английскую Премьер-Лигу слухи

29 Июля 2021 • 21:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Юнайтед» текущим летом планирует усилить еще одну позицию – тренерский штаб остался недовольным игрой правого защитника Аарона Уан-Биссаки в прошлом сезоне. Руководство английского клуба полагает, что качественным усилением может стать Киран Триппьер из «Атлетико».

Сам футболист уже ранее заявлял о своем желании вернутся в Англию, а самым лучшим вариантом при этом для него является Манчестер. The Telegraph передает, что «МЮ» уже напрямую связался с президентом действующего чемпиона Испании. По информации источника, «Атлетико» запросил за Кирана 30 миллионов евро.

Контракт Триппьера истекает летом 2023 года, поэтому испанцы готовы расстаться с возрастным защитником, чтобы успеть заработать на нем денег. В минувшем розыгрыше Ла Лиги игрок принял участие в 28 матчах внутреннего чемпионата, отметившись шестью голевыми передачами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Киран Триппьер Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
00:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы
29 Июля
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Зиешем слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы
23:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат
23:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»
22:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к подписанию бразильского полузащитника слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Новый наставник «Тоттенхэма» удивил своим нововведением
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Триппьер может вернуться в английскую Премьер-Лигу слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «У нас сильный состав»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
20:51 · Англия. Премьер-лига
Райола предложит услуги Погба «Ливерпулю» слухи
Все новости