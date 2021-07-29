«Манчестер Юнайтед» текущим летом планирует усилить еще одну позицию – тренерский штаб остался недовольным игрой правого защитника Аарона Уан-Биссаки в прошлом сезоне. Руководство английского клуба полагает, что качественным усилением может стать Киран Триппьер из «Атлетико».

Сам футболист уже ранее заявлял о своем желании вернутся в Англию, а самым лучшим вариантом при этом для него является Манчестер. The Telegraph передает, что «МЮ» уже напрямую связался с президентом действующего чемпиона Испании. По информации источника, «Атлетико» запросил за Кирана 30 миллионов евро.

Контракт Триппьера истекает летом 2023 года, поэтому испанцы готовы расстаться с возрастным защитником, чтобы успеть заработать на нем денег. В минувшем розыгрыше Ла Лиги игрок принял участие в 28 матчах внутреннего чемпионата, отметившись шестью голевыми передачами.