Фернандеш похвалил Погба

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш похвалил игру своего французского коллеги по цеху – Поля Погба в матче против «Лидса» в рамках первого тура нового сезона английского чемпионата.

«Люди обсуждают качество игры Погба, но оно не входит в обсуждение. Мы знаем, на что он способен, и он сегодня всё показал. Он очень важен для нас», - цитирует футболиста Tribal Football.

Также португалец рассказал о своих целях на сезон:

«Моя цель – сделать новый сезон лучше предыдущего. Я сегодня забил три, но сезон очень долгий, посмотрим как будет дальше», - сказал Фернандеш.

Бруну Фернандеш оформил хет-трик, а Поль Погба отдал четыре голевых паса, поучаствовав в сегодняшнем разгроме «Лидса» (5:1).