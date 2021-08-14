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Англия. Премьер-лига

Фернандеш похвалил Погба

14 Августа 2021 • 19:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
5:1
Лидс
окончен
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Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш похвалил игру своего французского коллеги по цеху – Поля Погба в матче против «Лидса» в рамках первого тура нового сезона английского чемпионата.

«Люди обсуждают качество игры Погба, но оно не входит в обсуждение. Мы знаем, на что он способен, и он сегодня всё показал. Он очень важен для нас», - цитирует футболиста Tribal Football.

Также португалец рассказал о своих целях на сезон:

«Моя цель – сделать новый сезон лучше предыдущего. Я сегодня забил три, но сезон очень долгий, посмотрим как будет дальше», - сказал Фернандеш.

Бруну Фернандеш оформил хет-трик, а Поль Погба отдал четыре голевых паса, поучаствовав в сегодняшнем разгроме «Лидса» (5:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Поль Погба Бруну Фернандеш
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окончен Челси 3:0 Кристал Пэлас 1.3 5.4 10.5
окончен Уотфорд 3:2 Астон Вилла 3.4 3.3 2.2
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окончен Эвертон 3:1 Саутгемптон 2.05 3.35 3.8
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