​Фернандеш: «Погба может делать по 5-6 ассистов за матч»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу своего одноклубника Поля Погба. В стартовом матче сезона против «Лидса» Погба сделал четыре голевых паса.

«Выступление Погба? Потрясающе. Все знают, что он топ-игрок, и я надеюсь, что он будет становиться всё лучше и лучше. Я уверен, что Погба может делать по пять-шесть ассистов за матч. Он очень качественный футболист, который может помочь команде добиваться хороших результатов. Я уверен в нём», - сказал Фернандеш клубному телевидению «красных дьяволов».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в субботу разгромил «Лидс» с результатом 5:1.