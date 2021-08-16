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Англия. Премьер-лига

​Фернандеш: «Погба может делать по 5-6 ассистов за матч»

16 Августа 2021 • 14:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
5:1
Лидс
окончен
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу своего одноклубника Поля Погба. В стартовом матче сезона против «Лидса» Погба сделал четыре голевых паса.

«Выступление Погба? Потрясающе. Все знают, что он топ-игрок, и я надеюсь, что он будет становиться всё лучше и лучше. Я уверен, что Погба может делать по пять-шесть ассистов за матч. Он очень качественный футболист, который может помочь команде добиваться хороших результатов. Я уверен в нём», - сказал Фернандеш клубному телевидению «красных дьяволов».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в субботу разгромил «Лидс» с результатом 5:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Бруну Фернандеш
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