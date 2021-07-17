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Уан-Биссака рассказал, как потерянный паспорт чуть не сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2021, 00:09,

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака рассказал, как потерял паспорт, что едва не помешало ему стать игроком клуба.

«Я отдыхал на Ибице, ожидая официального объявления «МЮ» о моем трансфере. Через день я должен был лететь в Австралию, у нас был запланирован предсезонный тур. Однако на утро после празднования своего перехода, я обнаружил, что моего паспорта нигде нет. Я стал паниковать, мой агент позвонил в клуб, и обо всём сообщил. Через день я получил новый паспорт! Не знаю, как они это сделали, но это правда», - заявил Уан-Биссака в интервью The Player’s Tribune.

Аарон Уан-Биссака выступает за «красных дьяволов» с 2019 года. Всего за клуб англичанин провел 98 матчей, которых записал в свой актив 8 голов и 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Аарон Уан-Биссака
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