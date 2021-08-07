Сульшер высказался перед первым матчем «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Норвежский специалист, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о товарищеском матче своей команды против «Эвертона», прошедшем сегодня. Команда Сульшера обыграла «ирисок» 4:0.

«Было достаточно голов, это хорошо. Сегодняшний матч был об интенсивности и четырех голах. Это придает нам уверенности», - сказал Сульшер в интервью MUTV.

Также норвежец отметил, что матчи с «Лидсом», с которым манкунианцам предстоит встретиться в матче первого тура английского чемпионата, всегда отмечались большими скоростями, и к сопернику нужно быть хорошо готовым физически.

Матч «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» состоится 14 августа. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.