Повторное тестирование игроков «МЮ» не выявило коронавируса в команде

Вчера «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, что контрольный поединок с «Престоном» будет отменен из-за подозрения на вспышку коронавируса внутри коллектива. Первые тесты показали ряд сомнительных результатов.

Сегодня же пресс-служба клуба сообщила, что повторные анализы не выдали ни одного подтвержденного случая среди футболистов основной команды. В связи с этим, игроки вместе с тренерским штабом возвращаются к прежнему ритму подготовки к старту АПЛ.

Английская ассоциация футбола тут же разрешила манкунианцам вернуться в привычный режим, так как протокол Covid-19 не был нарушен.