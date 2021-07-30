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Англия. Премьер-лига

Повторное тестирование игроков «МЮ» не выявило коронавируса в команде

30 Июля 2021 • 20:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Вчера «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, что контрольный поединок с «Престоном» будет отменен из-за подозрения на вспышку коронавируса внутри коллектива. Первые тесты показали ряд сомнительных результатов.

Сегодня же пресс-служба клуба сообщила, что повторные анализы не выдали ни одного подтвержденного случая среди футболистов основной команды. В связи с этим, игроки вместе с тренерским штабом возвращаются к прежнему ритму подготовки к старту АПЛ.

Английская ассоциация футбола тут же разрешила манкунианцам вернуться в привычный режим, так как протокол Covid-19 не был нарушен.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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