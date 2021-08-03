Джесси Лингард хочет продолжить играть за «Манчестер Юнайтед». 28-летний полузащитник сообщил руководству клуба, что желает остаться на «Олд Траффорд» в этом сезоне, и готов бороться за своё место в составе команды, об этом сообщает The Daily Star.

Вторую половину прошлого сезона Джесси провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед», который сейчас намерен подписать с Лингардом полноценный контракт, однако, лондонский клуб не готов платить на хавбека 35 миллионов фунтов, которые запрашивает «МЮ». В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Вест Хэм» 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Поточное соглашение игрока истекает в конце июня 2022 года.