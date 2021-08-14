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Англия. Премьер-лига

Сульшер – о победе на «Лидсом»: «Именно такой я и хочу видеть команду»

14 Августа 2021 • 22:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
5:1
Лидс
окончен
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о игре своих подопечных в премьерном матче нового сезона английского чемпионата против «Лидса».

«Именно такой я и хочу видеть свою команду. Я хочу наблюдать, как они бегут вперёд, идут на риски. Мы выглядим хорошо готовыми физически, если быть честным, при том, что некоторые футболисты не отыграли и 45 минут на предсезонной подготовке», - сказал норвежский специалист в интервью BT Sport.

Манкунианцы разбили «Лидс» Марсело Бьелсы со счетом 5:1. Тремя голами отметился португалец Бруну Фернандеш, а четырьмя ассистами – француз Поль Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Поль Погба Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш Марсело Бьелса
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