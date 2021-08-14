Сульшер – о победе на «Лидсом»: «Именно такой я и хочу видеть команду»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о игре своих подопечных в премьерном матче нового сезона английского чемпионата против «Лидса».

«Именно такой я и хочу видеть свою команду. Я хочу наблюдать, как они бегут вперёд, идут на риски. Мы выглядим хорошо готовыми физически, если быть честным, при том, что некоторые футболисты не отыграли и 45 минут на предсезонной подготовке», - сказал норвежский специалист в интервью BT Sport.

Манкунианцы разбили «Лидс» Марсело Бьелсы со счетом 5:1. Тремя голами отметился португалец Бруну Фернандеш, а четырьмя ассистами – француз Поль Погба.