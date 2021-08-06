«Ньюкасл» опережает «Астон Виллу» в борьбе за Туанзебе

«Ньюкасл» является главным претендентом на приглашение защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.

Будущее 23-летнего центрального оборонца «красных дьяволов» является до сегодняшнего дня неопределённым. И по всей видимости, в предстоящем сезоне Туанзебе будет выступать за пределами «Олд Траффорд».

По информации источника Football Insider, «Ньюкасл» в настоящий момент опережает «Астон Виллу» в борьбе за дефа. Весомым преимуществом «сорок» является их готовность сделать молодого защитника игроком стартового состава. Бирмингемцы же пообещать подобного футболисту не способны.

В прошлом сезоне на счету у Туанзебе 19 появлений в футболке манкунианцев во всех турнирах.