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Россия. Премьер-лига

Игрок, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально

29 Июля 2021 • 20:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.37 2.95
31.07 20:00
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Эзджан Алиоски на правах свободного агента перебрался в «Аль Ахли», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. 29-летний левый защитник покинул английский «Лидс» несмотря на то, что наставник команды Марсело Бьелса пытался переубедить руководство насчет нового контракта для макендонца.

Напомню, ранее появлялась информации, что интерес к кандидатуре Алиоски испытывает московский ЦСКА. По различным слухам, российский клуб пытался лично связаться с игроком сразу после вылета сборной Македонии с чемпионата Европы.

В прошлом сезоне АПЛ Эзджан провел 36 поединков, в которых ему удалось отметиться двумя голами и тремя ассистами.

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ЦСКА Москва Лидс Аль Ахли Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Эзджан Алиоски
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