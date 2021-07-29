Эзджан Алиоски на правах свободного агента перебрался в «Аль Ахли», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. 29-летний левый защитник покинул английский «Лидс» несмотря на то, что наставник команды Марсело Бьелса пытался переубедить руководство насчет нового контракта для макендонца.

Напомню, ранее появлялась информации, что интерес к кандидатуре Алиоски испытывает московский ЦСКА. По различным слухам, российский клуб пытался лично связаться с игроком сразу после вылета сборной Македонии с чемпионата Европы.

В прошлом сезоне АПЛ Эзджан провел 36 поединков, в которых ему удалось отметиться двумя голами и тремя ассистами.