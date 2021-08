«Манчестер Юнайтед» провел презентацию третьего комплекта экипировки на грядущий сезон. Форма изготовлена в синем цвете с желтыми вставками. Техническим партнером «красных дьяволов» является немецкая компания adidas.

Этот комплект вдохновлен формой, в которой манкунианцы выступали в сезоне-1993/1994. Тогда команда стала победителем Премьер-лиги и выиграла кубок страны.

В стартовом туре нового сезона английской Премьер-лиги подопечные Уле Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд» примут «Лидс». Поединок состоится в субботу, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

What else would we hunt?



Our iconic 2021/22 @adidasfootball third kit has landed. Get yours: https://t.co/12ej2wnYuC



@Official_JCC#MUFC