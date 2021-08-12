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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы видео

12 Августа 2021 • 13:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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«Манчестер Юнайтед» провел презентацию третьего комплекта экипировки на грядущий сезон. Форма изготовлена в синем цвете с желтыми вставками. Техническим партнером «красных дьяволов» является немецкая компания adidas.

Этот комплект вдохновлен формой, в которой манкунианцы выступали в сезоне-1993/1994. Тогда команда стала победителем Премьер-лиги и выиграла кубок страны.

В стартовом туре нового сезона английской Премьер-лиги подопечные Уле Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд» примут «Лидс». Поединок состоится в субботу, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

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Манчестер Юнайтед
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