Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«МЮ» уверен в успехе сделки по Варану

26 Июля 2021, 14:41,

«Манчестер Юнайтед» верит в успешное завершение переговоров по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану этим летом.

Приглашение топ-оборонца является приоритетом для Уле Гуннара Сульшера перед стартом сезона 2021/2022. Выбор норвежского специалиста пал на чемпиона мира Рафаэля Варана. И в стане манкуанианцев с каждым днём растёт уверенность, что сделка по 28-летнему дефу завершится успехом.

Источник Goal подтверждает, что в течение нескольких последних дней в переговорах между английским и испанским клубами наметился определённый прогресс. Это может свидетельствовать о вероятном скором трансфере Варана.

Для манкунианцев приобретение француза может стать вторым громким трансфером после подписания Джейдона Санчо.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола