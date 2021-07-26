«МЮ» уверен в успехе сделки по Варану

«Манчестер Юнайтед» верит в успешное завершение переговоров по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану этим летом.

Приглашение топ-оборонца является приоритетом для Уле Гуннара Сульшера перед стартом сезона 2021/2022. Выбор норвежского специалиста пал на чемпиона мира Рафаэля Варана. И в стане манкуанианцев с каждым днём растёт уверенность, что сделка по 28-летнему дефу завершится успехом.

Источник Goal подтверждает, что в течение нескольких последних дней в переговорах между английским и испанским клубами наметился определённый прогресс. Это может свидетельствовать о вероятном скором трансфере Варана.

Для манкунианцев приобретение француза может стать вторым громким трансфером после подписания Джейдона Санчо.