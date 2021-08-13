​Сульшер объяснил задержку подписания Варана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча против «Лидса» высказался о задержке подписания защитника Рафаэля Варана.

«Некоторые вещи требуют времени, есть всякие мелочи. Большой проблемой стала изоляция и карантин. Надеюсь, скоро всё будет полностью оформлено.

Имеет ли Варан шансы сыграть в субботу против «Лидса»? Нет, вряд ли это возможно, потому что он ещё не тренировался с нами», - рассказал Сульшер журналистам.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» начнётся 14 августа в 14:30 по московскому времени.