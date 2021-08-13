Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 236 Комментарии
Англия. Премьер-лига

​Сульшер объяснил задержку подписания Варана

13 Августа 2021 • 18:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
Через 18 ч. 39 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча против «Лидса» высказался о задержке подписания защитника Рафаэля Варана.

«Некоторые вещи требуют времени, есть всякие мелочи. Большой проблемой стала изоляция и карантин. Надеюсь, скоро всё будет полностью оформлено.

Имеет ли Варан шансы сыграть в субботу против «Лидса»? Нет, вряд ли это возможно, потому что он ещё не тренировался с нами», - рассказал Сульшер журналистам.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» начнётся 14 августа в 14:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  22:00 Брентфорд ... Арсенал 4.3 3.6 1.85
14.08  14:30 Манчестер Юнайтед ... Лидс
14.08  17:00 Челси ... Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
14.08  17:00 Уотфорд ... Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
14.08  17:00 Бёрнли ... Брайтон 3.1 3.05 2.5
14.08  17:00 Лестер ... Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
14.08  17:00 Эвертон ... Саутгемптон 1.95 3.55 3.9
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил о трансфере Уиллока из «Арсенала»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Кейн уверен, что его трансфер в «Манчестер Сити» состоится
18:28 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Лукаку в одной категории с Роналду и Левандовски» 1
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер объяснил задержку подписания Варана
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отказался давать новые комментарии по поводу Кейна
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать Пау Торреса
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Хотели подписать Лукаку, Холанна и Левандовски» 3
17:18 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг пропустит первый матч «Арсенала» в сезоне 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов продать Эдегора в «Арсенал»
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рассказал, зачем «Челси» Лукаку
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинга не беспокоит подписание Грилиша
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: Нам не нужен новый игрок после ухода Вейналдума
16:20 · Англия. Премьер-лига
Санчо пропустит начало сезона
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом 1
12:35 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 августа 2021 1
Все новости
Рекомендуем
 