Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре попал в сферу интересов «Лидса». Испанец недавно не смог договориться со своим нынешним клубом по новому контракту, поэтому он сейчас открыт для предложений.

Также сообщается, что «Вулверхэмптон» не будет всеми силами пытаться удержать 25-летнего футболиста, так как его выступления в прошлом сезоне не впечатлили тренерский штаб. Согласно информации издания Goal, «волки» рассчитывают выручить за игрока не менее 30 миллионов евро.

Поговаривают, что «Лидс» готов заплатить за Траоре такую сумму, а в его кандидатуре лично заинтересован наставник Марсело Бьелса. Правда, середняку АПЛ придется выдержать конкуренцию у «Ливерпуля».

Текущим летом Адама попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат Европы, но провел на турнире всего 14 минут в игре со Словакией на групповом этапе.