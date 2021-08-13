Погба, скорее всего, останется в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом мог перебраться во французский «Пари Сен-Жермен». Однако в связи c приходом в состав команды аргентинского футболиста Лионеля Месси, трансфер теперь не состоится, об этом говорит ESPN.

Ранее появилась информация, что английский клуб был не против продать игрока за крупную суму денег. Сейчас руководство «красных дьяволов» намерено продлить соглашение с Погба, чтобы не потерять его бесплатно.

Нынешний контракт хавбека истекает в конце сезона 2022 года. В минувшем сезоне Поль забил три гола и сделал три результативные передачи в 26 матчах АПЛ.