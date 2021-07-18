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Сульшер: «Финального решения по операции Рэшфорда у нас ещё нет»

18 Июля 2021, 21:00,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после товарищеской игры своей команды с «Дерби Каунти» (2:1) рассказал репортерам о ситуации с возможной операцией Маркуса Рэшфорда. Напомним, днями ранее стало известно, что Рэшфорду прооперируют левое плечо.

Уле Гуннар Сульшер, тем не менее, на послематчевой конференции опроверг скорое оперативное вмешательство на плече игрока. По словам Сульшера, финального решения по операции у клуба ещё нет.

«Мы ищем лучшее решение. Он (Рэшфорд) сейчас пребывает на отдыхе и раздумывает над всем этим», - сказал Сульшер.

В прошлом сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 57 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 21 гол и 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд
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