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Погба ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

24 Июля 2021, 23:29,

Несмотря на всю шумиху в прессе касаемо вероятного ухода Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», игрок вступил в переговорный процесс по новому соглашению.

Менеджер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поведал, как продвигаются переговоры француза с клубом: «В данный момент общение представителей игрока с клубом продолжается. Мой же диалог с Полем сейчас сводится к тому, что он с большим нетерпением ждёт старта сезона. Мне нечего сказать обо всех слухах насчёт его будущего».

ESPN приводит слова коуча, которые подтверждают, что услуги 28-летнего чемпиона мира интересны европейским грандам: «Всегда есть клубы, которые будут за ним охотиться. Но хавбэку известно, какова наша позиция на этот счёт».

Отметим, что у Погба остался всего год по действующему контракту с манкунианцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
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