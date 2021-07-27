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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» готов провести кадровую чистку

27 Июля 2021 • 13:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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«Манчестер Юнайтед» перед началом сезона 2021/2022 планирует избавиться от ряда не нужных тренеру исполнителей.

«Красные дьяволы» будут вынуждены пойти на расставание с некоторыми из своих футболистов, чтобы позволить себе новые приобретения на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Уле Гуннар Сульшер получил перед стартом сезона от семьи Глейзеров 120 миллионов евро на летнее усиление состава. Но львиная доля этой суммы ушла на одно лишь приглашение Джейдона Санчо, который обошелся манкунианцам в 85 миллионов евро. И оставшихся 35 млн «МЮ» точно не хватит, чтобы выкупить у «Реала» Рафаэля Варана.

Предполагается, что вице-чемпионы АПЛ выставят нескольких своих футболистов на продажу с целью заработка дополнительных средств, уведомляет ESPN. Ближе всех к уходу из «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, Фил Джонс, Дэниел Джеймс, Джесси Лингард и ещё несколько футболистов не из основной обоймы Сульшера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Kostya
27 Июля в 14:17
Ох, за Джонса можно будет капусты срубить!!!! Трансфер лета будет))
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