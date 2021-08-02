Андреас Перейра: «Хотел бы узнать, какие у клуба планы на меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра пока не знает, за какой коллектив он будет выступать в грядущем сезоне.

«Фенербахче»? Мы с агентом сконцентрированы на поиске лучших вариантов для меня. Такова позиция моего окружения. И я убеждён, что «Манчестер Юнайтед» разделяет мое мнение.

Ситуацией полностью руководит мой агент. Я бы хотел узнать, какие у клуба планы на меня», - приводит слова бразильца TNT Sports Brasil.

Напомним, что в минувшем сезоне хавбек манкунианцев играл по аренде за римский «Лацио». В 26 встречах Серии А Перейра отличился голом и двумя ассистами.