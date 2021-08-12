Сульшер заявил о намерениях выиграть с «МЮ» трофей в предстоящем сезоне

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился планами на предстоящий сезон. Норвежский специалист уверенно заявил, что для текущего состава манкунианцев нет ничего невозможного.

В развернутом интервью изданию Sky Sports главный тренер «МЮ» вспомнил финал Лиги Европы, в котором его команда уступила в серии пенальти «Вильярреалу». Сульшер обозначил, что каждый из игроков намерен реабилитироваться за тот проигрыш путем победы как минимум в одном из турниров. «Я не думаю, что мы должны кого-то бояться. Уверяю вас, в конце сезона о нас будут говорить в позитивном ключе», - сказал наставник.

Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Манчестер Юнайтед» попал в Лигу чемпионов. В летнее же межсезонье клуб потратил немало денег на трансферную кампанию, усилившись Рафаэлем Вараном и Джедоном Санчо.