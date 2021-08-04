«Манчестер Юнайтед» готов продать шестерых игроков до закрытия трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» норвежца Уле Гуннара Сульшера готов распрощаться с шестью футболистами до конца текущего трансферного периода. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, главными претендентами на уход из клуба являются защитники Фил Джонс, Диогу Далот и Брэндон Уильямс, а также игроки средней линии Аксель Туанзебе, Андреас Перейра и Даниэль Джеймс.

Вырученные с продаж игроков деньги клуб может направить на приобретения полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга и оборонца мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера.

В прошлом сезоне команда Сульшера заняла вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, оставив пьедестал землякам из «Манчестер Сити».