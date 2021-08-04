Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 112 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» готов продать шестерых игроков до закрытия трансферного окна

04 Августа 2021 • 17:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Юнайтед» норвежца Уле Гуннара Сульшера готов распрощаться с шестью футболистами до конца текущего трансферного периода. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, главными претендентами на уход из клуба являются защитники Фил Джонс, Диогу Далот и Брэндон Уильямс, а также игроки средней линии Аксель Туанзебе, Андреас Перейра и Даниэль Джеймс.

Вырученные с продаж игроков деньги клуб может направить на приобретения полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга и оборонца мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера.

В прошлом сезоне команда Сульшера заняла вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, оставив пьедестал землякам из «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Киран Триппьер Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Алиссон продлил контракт с «Ливерпулем» официально
18:43 · Англия. Премьер-лига
​Вернер дал понять, что на него плохо влияли СМИ
18:37 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» до сих пор не рассчитался с «Манчестер Юнайтед» за переход Лукаку слухи
18:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер попросил Кейна вести себя уважительно в отношении «Тоттенхэма»
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Переговоры «Челси» по Кунде замедлились из-за позиции Зума
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» предлагали Хамеса Родригеса слухи
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать шестерых игроков до закрытия трансферного окна
17:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал о состоянии Тьяго
16:30 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выступил с заявлением, осудив британскую радиостанцию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер надеется, что изменения в составе «Ливерпуля» позволят молодым игрокам играть чаще 1
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может подписать блеснувшего на Евро Дамсгора слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку уже пообщался с Тухелем слухи
14:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» завершает трансфер Грилиша слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «МЮ» стоимость Триппьера
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Чалханоглу в «Реале» 1
Все новости
Рекомендуем
 