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Англия. Премьер-лига

Феерия Фернандеша с Погба позволила «МЮ» разгромить «Лидс»

14 Августа 2021 • 16:26 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
5:1
Лидс
окончен
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«Манчестер Юнайтед» уверенно ворвался в новый сезон. «Красные дьяволы» минимально выиграли первый тайм в битве с «Лидсом», сразу после перерыва пропустили и ответили на это 4 голами за каких-то 16 минут. Сразу четыре голевые передачи у Поля Погба, а Бруну Фернандеш оформил хет-трик - 5:1.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
(1:0) Фернандеш Бруну 30'    
    48' Эйлинг Люк (1:1)
(2:1) Гринвуд Мэйсон 52'    
(3:1) Фернандеш Бруну 54'    
(4:1) Фернандеш Бруну 60'    
(5:1) Фред Сантос 68'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   83' Мактоминай Скотт   69' (Матич Неманья (   69') Фред Сантос Джеймс Дэниэл   75' (Марсьяль Антони (   75') Фернандеш Бруну Погба Поль   75' (Санчо Джедон (   75') Гринвуд Мэйсон
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Ван де Бек Донни Хитон Том Перейра Андреас Далот Диогу
Меслье Иллан Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Купер Лиам   59' Даллас Стюарт Кох Робин Рафинья Диас   62' Морено Родриго   46' (Фирпо Жуниор (   46') Клих Матеуш Харрисон Джек   69' (Кошта Элдер (   69') Бэмфорд Патрик   77' (Робертс Тайлер (   77')
Запасные: Клаессон Кристоффер Саммервилл Крисенсио Форшоу Адам Филлипс Кэлвин Гринвуд Сэм Шеклтон Джейми
14 августа. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Поль Погба Бруну Фернандеш
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
14 Августа 2021 в 17:13
Му-му хорошо подготовились к сезону...
Kos34rus
14 Августа 2021 в 16:59
Запресовали Павлинов )
ARTUR
14 Августа 2021 в 16:29
любит МЮ сочно засадить лидсу ))
Милка
14 Августа 2021 в 16:42
Я тоже вот уверен был,что ТБ будет. На ИТ мячей МЮ >2 были сочные 2.4( вроде правильно саму ставку назвал)
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окончен Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Идет 52 минута Челси 2:0 Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
Идет 51 минута Уотфорд 2:0 Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
Идет 50 минута Бёрнли 1:0 Брайтон 3.1 3.05 2.5
Идет 50 минута Лестер 1:0 Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
Идет 52 минута Эвертон 1:1 Саутгемптон 2 3.45 3.8
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
15.08  16:00 Ньюкасл ... Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
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