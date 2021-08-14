Феерия Фернандеша с Погба позволила «МЮ» разгромить «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» уверенно ворвался в новый сезон. «Красные дьяволы» минимально выиграли первый тайм в битве с «Лидсом», сразу после перерыва пропустили и ответили на это 4 голами за каких-то 16 минут. Сразу четыре голевые передачи у Поля Погба, а Бруну Фернандеш оформил хет-трик - 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну 30'
|48' Эйлинг Люк (1:1)
|(2:1) Гринвуд Мэйсон 52'
|(3:1) Фернандеш Бруну 54'
|(4:1) Фернандеш Бруну 60'
|(5:1) Фред Сантос 68'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Шоу Люк • 83'Мактоминай Скотт 69' ( Матич Неманья ( 69') • Фред Сантос • Джеймс Дэниэл 75' ( Марсьяль Антони ( 75') • Фернандеш Бруну • Погба Поль 75' ( Санчо Джедон ( 75') • Гринвуд Мэйсон
Запасные: Мата Хуан • Уильямс Брендон • Ван де Бек Донни • Хитон Том • Перейра Андреас • Далот Диогу
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Стрёйк Паскаль • Купер Лиам • 59'Даллас Стюарт • Кох Робин • Рафинья Диас • 62'Морено Родриго 46' ( Фирпо Жуниор ( 46') • Клих Матеуш • Харрисон Джек 69' ( Кошта Элдер ( 69') • Бэмфорд Патрик 77' ( Робертс Тайлер ( 77')
Запасные: Клаессон Кристоффер • Саммервилл Крисенсио • Форшоу Адам • Филлипс Кэлвин • Гринвуд Сэм • Шеклтон Джейми
14 августа. Стадион "Олд Траффорд".