Феерия Фернандеша с Погба позволила «МЮ» разгромить «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» уверенно ворвался в новый сезон. «Красные дьяволы» минимально выиграли первый тайм в битве с «Лидсом», сразу после перерыва пропустили и ответили на это 4 голами за каких-то 16 минут. Сразу четыре голевые передачи у Поля Погба, а Бруну Фернандеш оформил хет-трик - 5:1.