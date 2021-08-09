Грилиш: «Я пришёл в «Манчестер Сити» за трофеями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих ожиданиях от нового сезона, пишет BBC.

Игрок твердо заявил, что перешел в стан «горожан», чтобы завоевывать трофеи и добиться максимального успеха. 25-летний полузащитник отметил, что та сумма, которую заплатил за его переход новый клуб, не является для него проблемой - она лишь придает уверенности в себе и мотивирует оправдать возложенные ожидания. Также футболист выразил уверенность, что в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» возьмет желанный трофей Лиги чемпионов.

Нужно добавить, что Джек Грилиш перешел в манчестерский клуб из бирмингемской «Астон Виллы» за 118 миллионов евро. В прошедшем сезоне он сыграл в английской Премьер-лиге 26 матчей, забил 6 голов и отметился 12 результативными передачами.