Нападающий «Манчестер Юнайтед» не перейдёт в «Интер»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не перейдет в миланский «Интер», сообщает Daily Mail.

По информации издания, «красные дьяволы» отклонили предложение итальянского клуба в размере 60 миллионов евро. Последний сезон для французского форварда выдался не самым лучшим — он проиграл конкуренцию Эдинсону Кавани, а в марте получил травму, которая вывела его из строя до конца сезона. Продолжение карьеры в «Юнайтед» оказалось под сомнением, поэтому им заинтересовался не только «Интер», но и «Эвертон» с «Тоттенхэмом». Однако клуб из Манчестера, судя по всему, все еще рассчитывает на 25-летнего нападающего.

Француз выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. С тех пор он провел в английской Премьер-лиге 167 матчей и забил 55 голов.