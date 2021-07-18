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Де Хеа приступит к тренировкам с «МЮ» на неделю раньше запланированного

18 Июля 2021, 19:08,

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может выйти из отпуска раньше, чтобы не позволить коллеге по цеху Дину Хендерсону навязать ему борьбу за место в воротах «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, испанец не хочет позволить конкуренту Дину Хендерсону навязать ему конкуренцию за право быть «номером один» в команде. Поэтому вратарь уже направил в клуб уведомление, что вернется в расположение команды на неделю раньше запланированного, чтобы качественнее подготовиться к новому сезону.

В минувшей кампании АПЛ Давид де Хеа провел за манкунианцев 26 матчей. Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Дин Хендерсон
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