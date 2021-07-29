Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса

29 Июля 2021 • 22:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Юнайтед» объявил об отмене контрольного поединка с «Престоном» на тренировочных сборах. Причина – ряд сомнительных тестов на коронавирус у нескольких представителей команды.

«Безопасность для здоровья – главный приоритет нашего клуба. Одно из плановых тестирований на Covid-19 выявило несколько возможных положительных случаев. Игроки изолированы и дожидаются следующих проб», - написано в заявлении на официальном сайте. 

Игра с «Престоном» была запланирована на 31 июля. Новый сезон же  «МЮ» должен начать 14 августа матчем с «Лидсом» в рамках английской Премьер-лиги.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко
00:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сможет купить Брандта
00:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы
29 Июля
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Зиешем слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы
23:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат
23:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»
22:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к подписанию бразильского полузащитника слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Новый наставник «Тоттенхэма» удивил своим нововведением
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Триппьер может вернуться в английскую Премьер-Лигу слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «У нас сильный состав»
Все новости