В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса

«Манчестер Юнайтед» объявил об отмене контрольного поединка с «Престоном» на тренировочных сборах. Причина – ряд сомнительных тестов на коронавирус у нескольких представителей команды.

«Безопасность для здоровья – главный приоритет нашего клуба. Одно из плановых тестирований на Covid-19 выявило несколько возможных положительных случаев. Игроки изолированы и дожидаются следующих проб», - написано в заявлении на официальном сайте.

Игра с «Престоном» была запланирована на 31 июля. Новый сезон же «МЮ» должен начать 14 августа матчем с «Лидсом» в рамках английской Премьер-лиги.