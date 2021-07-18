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Сульшер рассказал о планах «МЮ» на восходящую звезду из Уругвая

18 Июля 2021, 22:13,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в интервью Manchester Evening News рассказал о планах клуба на уругвайского нападающего Факундо Пеллистри.

Сегодня состоялся товарищеский поединок между «МЮ» и «Дерби Каунти» (2:1), Факундо Пеллистри стал автором одного из голов команды.

«Его гол был очень хорош, важно было правильно обработать мяч. Пеллистри также хорош в дриблинге, так что ему не составило трудности обыграть вратаря противника», - сказал Сульшер.

«Многие клубы проявляют к нему интерес, я думаю, мы отдадим его в аренду. Это будет лучшим вариантом для его развития», - подытожил норвежский тренер.

Факундо Пеллистри перешел в «Манчестер Юнайтед» из уругвайского «Пеньяроля» в последнее зимнее трансферное окно. Игрока сразу отдали в аренду испанскому «Алавесу», в составе которого нападающий за половину минувшего сезона провел 12 матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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