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Англия. Премьер-лига

Решфорд прокомментировал решение провести операцию на плече

30 Июля 2021 • 22:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Сегодня стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд в ближайшее время ляжет под хирургический нож. Англичанина уже более полугода беспокоят боли в плечевом суставе, но он оттягивал медицинское вмешательство из-за чемпионата Европы.

«Чтобы обеспечить себе спокойную и хорошую карьеру, я должен прислушиваться к своему телу. У каждого есть своя точка зрения, но никто не знает меня лучше, чем я сам. Сделал бы я операцию весной, если бы знал, что не буду ключевым игроком сборной на Евро-2020? Не люблю заглядывать в прошлое», - цитирует слова Маркуса британское издание Goal.

Стоит отметить, что континентальный форум действительно не лучшим образом сложился для футболиста. Он редко получал игровое время, а после нереализованного удара в серии пенальти финального матча на него обрушился шквал критики.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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