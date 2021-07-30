Решфорд прокомментировал решение провести операцию на плече

Сегодня стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд в ближайшее время ляжет под хирургический нож. Англичанина уже более полугода беспокоят боли в плечевом суставе, но он оттягивал медицинское вмешательство из-за чемпионата Европы.

«Чтобы обеспечить себе спокойную и хорошую карьеру, я должен прислушиваться к своему телу. У каждого есть своя точка зрения, но никто не знает меня лучше, чем я сам. Сделал бы я операцию весной, если бы знал, что не буду ключевым игроком сборной на Евро-2020? Не люблю заглядывать в прошлое», - цитирует слова Маркуса британское издание Goal.

Стоит отметить, что континентальный форум действительно не лучшим образом сложился для футболиста. Он редко получал игровое время, а после нереализованного удара в серии пенальти финального матча на него обрушился шквал критики.