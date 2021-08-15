​Скоулз думает, что Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Ветеран «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу будущего полузащитника Поля Погба, чей контракт с манкунианцами рассчитан до конца июня 2022 года.

«Думаю, что в конечном итоге Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Если эта команда будет продолжать в том же духе и прогрессировать, то такая команда может выигрывать трофеи. Это то, что Погба хочет делать», - приводит слова Скоулза Goal.com со ссылкой на программу Premier League Productions.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Лидс» со счётом 5:1. Поль Погба отметился четырьмя результативными передачами на партнёров.