«Лидс» продлил Бьелсу

«Лидс» продлил контракт со своим тренером, аргентинским специалистом Марсело Бьелсой. Об этом сообщил сам рулевой клуба во время своей пресс-конференции в преддверии первого матча своей команды в чемпионате Англии.

Старое соглашение наставника с командой истекло по окончанию минувшей кампании, и на протяжении лета аргентинец управлял коллективом, ожидая разрешения вопроса по своему будущему. За два дня до начала нового сезона руководство «Лидса», наконец, дало тренеру знать о том, что тот продолжит занимать место в технической зоне клуба ещё год.

«Лидс» в первом туре английского чемпионата сыграет с «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Матч состоится 14 августа и начнется в 14:30 по времени Москвы.