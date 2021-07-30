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Англия. Премьер-лига

Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы

30 Июля 2021 • 00:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Защитник «МЮ» Фил Джонс, который регулярно страдает из-за различного рода травм, близок к тому, чтобы покинуть лазарет команды и готовиться вместе с партнерами к старту АПЛ.

Английский защитник пропустил львиную часть прошлого сезона, а под конец весны получил рецидив старой травмы. Вернувшись после восстановления на тренировочные сборы, Джонс снова повредил лодыжку и пропустил почти всю предсезонную подготовку.

Но, как пишет у себя в «Твиттере» инсайдер по травмам в английской Премьер-лиге, Бен Диннери, Фил уже на днях начнет работать вместе с остальными. В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Джонс не провел ни минуты на футбольном поле.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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