Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы

Защитник «МЮ» Фил Джонс, который регулярно страдает из-за различного рода травм, близок к тому, чтобы покинуть лазарет команды и готовиться вместе с партнерами к старту АПЛ.

Английский защитник пропустил львиную часть прошлого сезона, а под конец весны получил рецидив старой травмы. Вернувшись после восстановления на тренировочные сборы, Джонс снова повредил лодыжку и пропустил почти всю предсезонную подготовку.

Но, как пишет у себя в «Твиттере» инсайдер по травмам в английской Премьер-лиге, Бен Диннери, Фил уже на днях начнет работать вместе с остальными. В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Джонс не провел ни минуты на футбольном поле.