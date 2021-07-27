Мадридский «Реал» поблагодарил Варана за 10 лет карьеры в клубе

Испанский «Реал» на официальном сайте выразил благодарность защитнику Рафаэлю Варану, который играл за «сливочных» с 2011 года.

Клуб из столицы Испании вспомнил о достижениях игрока за время, которое он провёл в команде, поблагодарил за профессионализм и дисциплину.

Защитник в составе «королевского» клуба выиграл 18 трофеев в разных турнирах, среди которых Лига чемпионов, Ла лига, Суперкубок и Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира. Варан сыграл за «Реал» 236 матчей и забил 8 мячей.

Напомним, сегодня официально стало известно о переходе 28-летнего француза в английский «Манчестер Юнайтед».