«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» близки к соглашению по Санчо

«Манчестер Юнайтед» сделал очередное предложение дортмундской «Боруссии» по приобретению вингера Джедона Санчо в размере 85 миллионов евро и бонусную часть за дальнейшее выступление футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Стороны близки к соглашению, несмотря на то, что ранее дортмундцы заявляли о том, что не продадут англичанина дешевле, чем за 95 миллионов евро. Также источник сообщает, что условия личного контракта и агентские комиссии уже согласованы.

Джедон Санчо является приоритетной трансферной целью манкунианцев уже второй год подряд. В случае если переход состоится, Санчо станет самым дорогим английским футболистом в истории.