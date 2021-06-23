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«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» близки к соглашению по Санчо

23 Июня 2021, 20:52,

«Манчестер Юнайтед» сделал очередное предложение дортмундской «Боруссии» по приобретению вингера Джедона Санчо в размере 85 миллионов евро и бонусную часть за дальнейшее выступление футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Стороны близки к соглашению, несмотря на то, что ранее дортмундцы заявляли о том, что не продадут англичанина дешевле, чем за 95 миллионов евро. Также источник сообщает, что условия личного контракта и агентские комиссии уже согласованы.
Джедон Санчо является приоритетной трансферной целью манкунианцев уже второй год подряд. В случае если переход состоится, Санчо станет самым дорогим английским футболистом в истории.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо
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