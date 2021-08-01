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Англия. Премьер-лига

Игроки «Манчестер Юнайтед» посетили ресторан, будучи отправленными на самоизоляцию

01 Августа 2021 • 11:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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31 июля «Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением, что контрольный поединок с «Престоном» отменен из-за возможной вспышки коронавируса в команде. Впрочем, повторные результаты не выявили ни одного положительного случая.

Несмотря на это, в день, когда весь состав, согласно информации от клуба, должен был отправиться на изоляцию, целый ряд игроков были замечены в одном из итальянских ресторанов, сообщает the Sun.

Местные журналисты уловили на выходе из заведения Давида де Хеа, Бруну Фернандеша, Хуана Мату, Неманью Матича, Поля Погба, Виктора Линделёфа и Андреаса Перейру. Теперь, видимо, «МЮ» вынужден будет выплатить штраф за несоблюдение норм COVID-19.

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