Игроки «Манчестер Юнайтед» посетили ресторан, будучи отправленными на самоизоляцию

31 июля «Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением, что контрольный поединок с «Престоном» отменен из-за возможной вспышки коронавируса в команде. Впрочем, повторные результаты не выявили ни одного положительного случая.

Несмотря на это, в день, когда весь состав, согласно информации от клуба, должен был отправиться на изоляцию, целый ряд игроков были замечены в одном из итальянских ресторанов, сообщает the Sun.

Местные журналисты уловили на выходе из заведения Давида де Хеа, Бруну Фернандеша, Хуана Мату, Неманью Матича, Поля Погба, Виктора Линделёфа и Андреаса Перейру. Теперь, видимо, «МЮ» вынужден будет выплатить штраф за несоблюдение норм COVID-19.