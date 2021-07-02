ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Даллас продлил контракт с «Лидсом» на 3 года

02 Июля 2021, 17:33,

Полузащитник Стюарт Даллас продлил контракт с «Лидсом» до 2024 года, сообщает официальный сайт коллектива АПЛ.

«Я всегда говорил, что хочу быть именно здесь. Это мой дом», - сказал Даллас.

«Когда я впервые пришел в клуб, фанаты очень тепло меня приняли, и я почувствовал эту особую связь с ними. Надеюсь, эта связь со временем станет еще сильнее».

«Мои шесть лет здесь были путешествием, на протяжении которого было много взлетов и падений. За последние пару лет это путешествие превратилось в американские горки, и мне понравилась каждая его минута. Надеюсь, это еще не все».

«Прошлый сезон был для нас ориентиром, и надеюсь, что в этом году мы сможем прогрессировать», - подытожил футболист.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Лидс, Стюарт Даллас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола