Даллас продлил контракт с «Лидсом» на 3 года

Полузащитник Стюарт Даллас продлил контракт с «Лидсом» до 2024 года, сообщает официальный сайт коллектива АПЛ.

«Я всегда говорил, что хочу быть именно здесь. Это мой дом», - сказал Даллас.

«Когда я впервые пришел в клуб, фанаты очень тепло меня приняли, и я почувствовал эту особую связь с ними. Надеюсь, эта связь со временем станет еще сильнее».

«Мои шесть лет здесь были путешествием, на протяжении которого было много взлетов и падений. За последние пару лет это путешествие превратилось в американские горки, и мне понравилась каждая его минута. Надеюсь, это еще не все».

«Прошлый сезон был для нас ориентиром, и надеюсь, что в этом году мы сможем прогрессировать», - подытожил футболист.