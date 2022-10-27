Агент Сутормина прокомментировал заявление Семака о его клиенте

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Семака, который ранее заявил, что рассчитывает на 28-летнего футболиста.

«Было сказано, что Сутормина не устраивает количество игрового времени. Никаких требований не было», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днём».

Ранее сообщалось, что Сутормин зимой может перейти в «Ростов», однако позже наставник «южан» Валерий Карпин заявил, что ничего не слышал о возможности такого трансфера.

В текущем сезоне Сутормин провёл в составе «Зенита» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.