Радимов рассказал, из-за чего ругался с Аршавиным

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих отношениях с Андреем Аршавиным, отвечающим за академию клуба.

По словам специалиста, они часто спорили с Аршавиным из-за рабочих моментов, но впоследствии всегда мирились, несмотря на то, что экс-нападающий петербуржцев легко мог послать своего коллегу.

«Например, как-то провели два сбора в Турции командой в девять-десять человек — основа забрала нескольких ребят, молодёжка готовилась к своему турниру. Поэтому просил у Аршавина ребят из академии, но их тоже непросто было выдернуть из-за учёбы. Аршавин звонил: «Терпи». Я грубо ответил. Через день Андрей прилетел в Турцию — мы спокойно обсудили, всё решили», — приводит слова Радимова Sports.ru.

Напомним, после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут в воскресенье, 30 октября, против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.