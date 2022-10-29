Черчесов — об интриге в РПЛ: «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об интриге в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 14 туров турнирную таблицу чемпионата России уверенно возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков.

По мнению российского специалиста, интрига в Российской премьер-лиге ещё жива.

«Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещё «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 30 октября, против «Краснодара». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.