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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «На дистанции ни одна команда не готова составить конкуренцию «Зениту»

29 Октября 2022 • 13:30 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 6.50 X 4.60 2 1.47
30.10 19:30

Обладатель кубка России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы своей бывшей команды на чемпионство.

«На дистанции ни одна команда не готова составить конкуренцию «Зениту». В отдельно взятом матче - возможно, но на протяжении сезона ни у кого нет такого запаса прочности», - цитирует Игонина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в нынешнее время очень трудно делать большие приобретения, в связи с чем выразил сомнение в том, что клубу из Санкт-Петербурга сможет навязать борьбу хотя бы одна команда Российской Премьер-лиги.

На данный момент коллектив с берегов Невы лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от второго места в семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Чемпионат России
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