Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал «Зенит» самым популярным клубом Восточной Европы

26 Октября 2022 • 15:01 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 6.50 X 4.60 2 1.47
30.10 19:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал питерский клуб самым популярным в Восточной Европе.

«У «Зенита» самый современный стадион, самый лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится ещё лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция», — приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, «Зенит» является чемпионом четырёх последних розыгрышей чемпионата России. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» также уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 30 октября против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Надеемся, что Кучаев будет готов к матчу с «Локомотивом»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов не исключил, что крупное поражение от «Зенита» стало формой протеста игроков «Сочи» против Гаранина
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Сутормин недоволен своим игровым временем в «Зените»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Писарев: Каким застал Давыдова в «Химках»? Не развивающимся
15:06 · Россия. Премьер-лига
Писарев: Смолов и Кокорин могли достичь большего
15:01 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал «Зенит» самым популярным клубом Восточной Европы
14:55 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Урунов покинул «Урал» слухи
14:41 · Россия. Премьер-лига
Писарев сравнил Карпина с Романцевым
14:34 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» уверены, что Ганчаренко не покинет клуб
14:33 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Мостовой превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Назначен судья на дерби «Локомотив» - ЦСКА
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв объяснил, почему не удалил Промеса в дерби ЦСКА – «Спартак»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Карасёв не обижается на «ручного карася Гинера» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о Семаке: «Вполне вероятно, что он уедет в Европу» 1
14:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Рад за Мелёшина, у него есть голевое чутьё»
Все новости
Рекомендуем