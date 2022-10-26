Петржела назвал «Зенит» самым популярным клубом Восточной Европы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал питерский клуб самым популярным в Восточной Европе.

«У «Зенита» самый современный стадион, самый лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится ещё лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция», — приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, «Зенит» является чемпионом четырёх последних розыгрышей чемпионата России. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» также уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 30 октября против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.