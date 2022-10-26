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Сёмин — о Семаке: «Вполне вероятно, что он уедет в Европу»

26 Октября 2022 • 14:11 Комментировать (1)
Краснодар
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Зенит
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30.10 19:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дальнейших перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, ранее нападающий петербуржцев Иван Сергеев назвал 46-летнего специалиста европейским тренером.

По мнению Сёмина, Семак способен работать в Европе, однако он также признался, что не понял значение фразы Сергеева.  

«Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали. Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — цитирует Сёмина «Спорт День за Днём».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» четырежды выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Сергей Семак
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Октября 2022 в 14:19
смешные люди ..живут в каком то своем не понятном мирке , дуют щеки от своей значимости
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