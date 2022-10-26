Сёмин — о Семаке: «Вполне вероятно, что он уедет в Европу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дальнейших перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, ранее нападающий петербуржцев Иван Сергеев назвал 46-летнего специалиста европейским тренером.

По мнению Сёмина, Семак способен работать в Европе, однако он также признался, что не понял значение фразы Сергеева.

«Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали. Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — цитирует Сёмина «Спорт День за Днём».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» четырежды выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Кубка страны.