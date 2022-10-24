Олусегун избежал серьёзной травмы и сможет сыграть против «Зенита»

Легионер «Краснодара» Оланкунле Олусегун избежал серьезного повреждения, об этом рапортует «РБ Спорт». Таким образом, нигерийский футболист сможет помочь своей команде в предстоящем поединке против петербургского «Зенита». Встреча 15-го тура Премьер-лиги состоится 30 октября.

В нынешнем сезоне чемпионата России Олусегун принял участие в 13 поединках чемпионата России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам 14 туров Премьер-лиги краснодарский клуб набрал 24 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице.