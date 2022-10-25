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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Зенит» — это гранд нашего футбола»

25 Октября 2022 • 15:18 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 5.90 X 4.50 2 1.50
30.10 19:30

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о результатах «сине-бело-голубых».

«Давно очевидно, что «Зенит» — это гранд нашего футбола. Однако отсутствие еврокубков не позволяет нам объективно оценивать», — цитирует Игонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Зенит» все же стал лучше в этом сезоне, исправил прошлогодние ошибки и начал забивать больше голов.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков за 14 матчей. В предстоящем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», встреча состоится 30 октября в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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