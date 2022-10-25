Игонин: «Зенит» — это гранд нашего футбола»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о результатах «сине-бело-голубых».

«Давно очевидно, что «Зенит» — это гранд нашего футбола. Однако отсутствие еврокубков не позволяет нам объективно оценивать», — цитирует Игонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Зенит» все же стал лучше в этом сезоне, исправил прошлогодние ошибки и начал забивать больше голов.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков за 14 матчей. В предстоящем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», встреча состоится 30 октября в 19:30 по мск.