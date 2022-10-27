Голкипер «Зенита» Кержаков отреагировал на сравнение со своим братом

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, который выходил на поле в официальных матчах в футболке петербургского «Зенита» 100 раз, рассказал о сравнении со своим братом.

На вопрос о возможности обогнать бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова по количеству проведённых за команду матчей, Михаил ответил: «Обогнать его не реально, конечно. Несоизмеримые мы с ним величины», - приводит слова вратаря пресс-служба клуба.

Михаил Кержаков отметил, что получил добрые пожелания от своего брата Александра в виде поздравительного сообщения с сотым проведённым матчем за клуб из Санкт-Петербурга.