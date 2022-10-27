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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев рассказал о желании попробовать себя в топ-чемпионате

27 Октября 2022 • 11:25 Комментировать
Краснодар
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Зенит
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30.10 19:30

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, в каких европейских топ-лигах он хотел бы поиграть.

По словам 27-летнего форварда, ему было бы интересно себя попробовать в любом сильном европейском чемпионате, независимо от того, какое место в турнирной таблице будет занимать его команда.

«Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне, Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание? Зависит от команды. В какой футбол она играет, какой состав», — цитирует Сергеева РИА Новости.

Напомним, Сергеев защищает цвета «Зенита» с января нынешнего года. В текущем сезоне российский форвард провёл в составе «сине-бело-голубых» 17 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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