Лепёхин: «Если кто-то из легионеров хочет уехать из России — я не расстроюсь»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о ситуации с легионерами в Российской премьер-лиге.

В интервью «Чемпионату» экс-футболист отметил, что не является сторонником их выступления в отечественном первенстве в текущей ситуации. «Мы ещё не скоро будем играть в еврокубках. Сейчас шанс для российских футболистов проявить себя. Если кто-то из легионеров хочет уехать из России — пожалуйста, я не расстроюсь», — заявил эксперт.

Также Лепёхин оценил игру Матео Кассьерры за «сине-бело-голубых». По его мнению, слабая форма колумбийца может быть связана с отсутствием желания выступать в России.

