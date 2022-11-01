Семин: «Зенит» вызывает восхищение»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результатах первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Таблица всегда в принципе закономерна из-за большого количества матчей. Кто, что заслужил, тот и находится на определенном месте. «Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает», – заявил именитый специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Сёмина, серьёзность подхода петербургского коллектива подчёркивает большое количество крупных побед.

Также Юрий Павлович выделил и «Спартак», который, по его мнению, приблизился к тому, что было в легендарные времена Олега Романцева.

Напомним, что после первой половины сезона «Зенит» опережает «красно-белых» на семь баллов, не потерпев ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.