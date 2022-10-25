Адиев – об Алипе: «Другие чемпионаты – это один из вариантов продолжения карьеры»

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможные дальнейшие варианты развития карьеры защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

Специалист отметил, что футболист имеет желание как можно больше принимать участие в матчах и как можно чаще появляться на поле.

«Он рассматривает другие чемпионаты – это один из вариантов продолжения карьеры. Где он её продолжит, сложно сказать», - цитирует Адиева «РБ Спорт».

Кроме того, тренер отметил важность мнения «Зенита» по этому поводу. Необходимо понимать, собирается ли петербургский клуб продлевать соглашение со спортсменом.